I funerali di Giorgio Noris si terranno lunedì 5 agosto a Fagnano Olona

I funerali di Giorgio Noris, il giovane di 19 anni di Fagnano Olona morto il 26 luglio scorso in Sardegna dove stava trascorrendo le vacanze , si terranno il lunedì 5 agosto alle ore 11 nella chiesa di San Gaudenzio a Fagnano Olona.

La morte del giovane, colto da malore mentre era al mare con gli amici a Cala Girgolu a San Teodoro, in provincia di Sassari, ha scosso l’intera comunità. Tante le testimonianze di cordoglio, così come numerosi sono stati i messaggi di affetto degli amici, rimasti sgomenti di fronte alla terribile notizia. Con loro Giorgio condivideva le sue grandi passioni a cominciare dall’amore per lo sport.