Inciviltà a Fagnano Olona: i copertoni non si buttano nel fiume

La primavera è arrivata ovunque in provincia e il sole degli ultimi giorni sta regalando giornate da gustare all’aria aperta. Così in tanti escono di casa e c’è chi sceglie la Valle Olona per godersi il bel tempo, con una passeggiata o un incontro con gli amici.

Ed è proprio una delle persone che aveva scelto di trascorrere il pomeriggio nei pressi dell’area Calipolis, fra Fagnano Olona e Gorla Maggiore, ad aver notato qualcosa di strano.

Subito sotto la cascata, dove il fiume fa un piccolo salto, nei pressi del ponte che attraversa il corso d’acqua più vicino all’Approdo, c’era la gomma di un’autovettura che veniva smossa dall’acqua.

A raccontarlo è Marina Comerio, presidente dei Calimali: «Lunedì nel tardo pomeriggio siamo stati avvisati della presenza di un copertone, che galleggiava nei pressi della cascatella sul fiume. In quel momento non avevamo la possibilità di intervenire tempestivamente, ma il giorno dopo (martedì 2 aprile, ndr) alcuni dei nostri volontari si sono calati con delle funi, hanno recuperato lo pneumatico – scoprendo fosse dotato anche di cerchione – e lo hanno trasportato nel nostro deposito. Adesso ci occuperemo del suo smaltimento».

La bellissima area di Calipolis in Valle Olona, luogo da preservare e tutelare

Una storia che rimarca la preziosità dell’azione dei volontari dell’associazione, che – da sempre- ha a cuore la salvaguardia e la valorizzazione dell’area intorno al fiume Olona. Al contempo, quanto accaduto accende i riflettori sulla totale assenza di senso civico di chi inquina e abbandona rifiuti, di piccole o grandi dimensioni, nei parchi, nei boschi e nel fiume, ignorando quanto l’ambiente appartenga a ciascuno di noi e di esso siamo tutti responsabili.

Intanto, l’amata associazione fagnanese – oltre a calarsi “letteralmente” nel fiume come accaduto martedì – è pronta per i prossimi eventi, a partire dalla Festa di Primavera 2025, che permetterà a chiunque di godere della bellezza della Valle Olona.

Oltre al pranzo, tanti i momenti di intrattenimento proposti dai Calimali e da associazioni ed enti che collaboreranno con loro per la riuscita della festa.

Appuntamento domenica 6 aprile a Calipolis.