Fagnano Olona
A Fagnano Olona si celebra la giornata mondiale della poesia
Sabato 21 marzo la biblioteca ospita una serata speciale organizzata dal Circolo Culturale L’Alba con la partecipazione di numerosi poeti
Sabato 21 marzo si celebra la Giornata Mondiale della Poesia e per questo motivo a Fagnano Olona il Circolo culturale L’Alba organizza (dalle ore 21) una serata aperta al pubblico negli spazi della biblioteca cittadina. L’evento è intitolato “La Poesia oltre la pagina. Voci, colori e musica, immagini in movimento e poesia nel canto”.
Nel corso della serata le parole declamate si fonderanno con la tecnologia dando vita a splendidi filmati e produzioni musicali generate anche grazie all’intelligenza artificiale, che porteranno l’emozione del lettore a scoprire nuove prospettive letterarie. Senza dimenticare uno spazio dialettale, sempre molto importante nell’attività del Circolo fagnanese.
Ricco l’elenco dei poeti che interverranno: gli organizzatori annunciano la presenza di Maria Luisa Avvignano, Paolo Bossi, Pinuccia Bossi, Margherita Coldebella, Brunella Colombo, Antonella Garzonio, Fabrizio Moroni, Stefana Pieretti, Rosella Rogora, e Antonio Vaccaro.
Bossi e Vaccaro sono rispettivamente presidente e vice presidente del Circolo Poetico e introdurranno i lavori prima di passare la parola alle autorità presenti per un intervento di saluto. I momenti di presentazione e le letture saranno coordinate da Fausto Bossi. L’ingresso all’incontro è gratuito.