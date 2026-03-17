A Fagnano Olona si celebra la giornata mondiale della poesia

Sabato 21 marzo si celebra la Giornata Mondiale della Poesia e per questo motivo a Fagnano Olona il Circolo culturale L’Alba organizza (dalle ore 21) una serata aperta al pubblico negli spazi della biblioteca cittadina. L’evento è intitolato “La Poesia oltre la pagina. Voci, colori e musica, immagini in movimento e poesia nel canto”.

Nel corso della serata le parole declamate si fonderanno con la tecnologia dando vita a splendidi filmati e produzioni musicali generate anche grazie all’intelligenza artificiale, che porteranno l’emozione del lettore a scoprire nuove prospettive letterarie. Senza dimenticare uno spazio dialettale, sempre molto importante nell’attività del Circolo fagnanese.

­Ricco l’elenco dei poeti che interverranno: gli organizzatori annunciano la presenza di Maria Luisa Avvignano, Paolo Bossi, Pinuccia Bossi, Margherita Coldebella, Brunella Colombo, Antonella Garzonio, Fabrizio Moroni, Stefana Pieretti, Rosella Rogora, e Antonio Vaccaro.

Bossi e Vaccaro sono rispettivamente presidente e vice presidente del Circolo Poetico e introdurranno i lavori prima di passare la parola alle autorità presenti per un intervento di saluto. I momenti di presentazione e le letture saranno coordinate da Fausto Bossi. L’ingresso all’incontro è gratuito.