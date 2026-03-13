Premiato a Roma il libro “Carolina, una vita per la vita” sulla storica ostetrica di Fagnano Olona

Il volume “Carolina, una vita per la vita”, dedicato alla figura della storica ostetrica Carolina Castiglioni Pigni, è stato premiato a Roma nell’ambito della terza edizione del Concorso Internazionale DivinaMente Donna. ha ottenuto il secondo premio nella Sezione Libri.

La premiazione si è svolta giovedì 12 marzo nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani. A ritirare il riconoscimento è stato Carmelo Corrado Occhipinti, autore ed editore del libro, che ha ottenuto il secondo premio nella Sezione libri.

Il volume, edito dalla casa editrice Albaccara di Busto Arsizio, raccoglie testimonianze dedicate alla vita di Carolina Castiglioni Pigni, ostetrica originaria di Fagnano Olona che ha attraversato quasi un secolo di storia, dal 1919 al 2017, diventando un punto di riferimento per intere generazioni.

La giuria ha premiato l’opera definendola “un testo intenso e toccante, capace di custodire memoria e sentimento con autenticità”, riconoscendone il valore per contenuti e qualità espressiva.

«Il premio rappresenta anche un riconoscimento per il lavoro della casa editrice Albaccara – dice Occhipinti – una realtà editoriale di Busto Arsizio che punta a valorizzare storie e figure legate al territorio. L’obiettivo del progetto editoriale è proprio raccogliere e raccontare le vicende di personaggi significativi della comunità, capaci di lasciare un esempio e un patrimonio di memoria utile anche per le nuove generazioni».

(Nella foto Carmelo Corrado Occhipinti con la scrittrice varesina Sara Magnoli che ha vinto il primo premio per la Sezione Narrativa)