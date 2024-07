Il circo alla Schiranna di Varese non s’ha da fare. Parola degli Amici della Terra

Arturo Bortoluzzi, presidente dell’associazione Amici della Terra, interviene nella polemica sollevata da alcuni cittadini e da Claudio Carcano sull’opportunità di utilizzare piazzale Roma alla Schiranna per ospitare spettacoli viaggianti come il circo Grecia Orfei, in città in questi giorni.

Abbiamo sentito che il Circo Greca Orfei con tutti gli animali che ne fanno parte è insediato non nella solita area di Piazzale Roma, ma in un’area privata di Via Macchi. Anche noi attendiamo l’esito delle verifiche, chiedendone copia, come il comune ha comunicato alla stampa, “Per questo motivo stiamo effettuando i dovuti controlli all’operatore, che ha scelto di installare il circo su uno spazio privato, affinché siano verificate e garantite tutte le condizioni di sicurezza, igiene e rispetto del benessere degli animali presenti”.

Siamo poi d’accordo con il Dott. Claudio Carcano che su La Prealpina on line di oggi ha affermato “«Quel prato non è adatto ad ospitare un circo, manca l’acqua potabile e la corrente, che vanno quindi portate lì apposta. Rispetto il lavoro dei circensi, ma pongo un problema di natura etica. Sono in corso in tutta Italia raccolte firme per vietare la presenza di animali nei circhi, cosa che non è solo eticamente riprovevole, ma anche condannata dalla Comunità scientifica. Il governo italiano è chiamato dal 2017 ad intervenire per disciplinare il graduale superamento di questa realtà anacronistica. Spero che l’amministrazione comunale di Varese faccia la propria parte». Confidiamo che i tecnici comunali sappiano rispondere a tutte le questioni dette dal Dott. Carcano.

In ogni modo, come abbiamo fatto qualche mese fa riguardo il Luna Park, critichiamo ancora una volta il fatto che gli spettacoli viaggianti vengano messi in Piazzale Roma che la stessa amministrazione aveva riconosciuto essere non conforme a quella che è la vocazione dei luoghi che dovrebbero essere dedicati solo ad ospitare manifestazioni sportive, un turismo non invasivo, ma rispettoso dei luoghi.

Noi chiaramente siamo perché la Schiranna possa liberarsi di questo incomodo (ospitare gli spettacoli viaggianti) contro i quali più volte i cittadini di Varese hanno protestato chiedendo ubicazioni diverse accessibili, non ingombranti e con ogni servizio necessario disponibile. Attraverso il nuovo Piano di governo del territorio deve essere rinvenuto quello che è il luogo più adatto a risolvere questi problemi. Questa è la speranza che nutriamo da anni.

Tanto dobbiamo e sperando di ricevere una risposta alle nostre domande che sia esauriente, porgiamo cordiali saluti.