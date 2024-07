Il sindaco di Vedano Olona sulla questione rifiuti: “Non usciamo da Coinger ma valutiamo come migliorare il servizio”

Non si fa attendere la risposta del nuovo sindaco di Vedano Olona Sergio Mina sulla questione rifiuti, su cui è intervenuta con toni molto critici la minoranza di Prossima Vedano.

«Per quanto riguarda le critiche sulla conduzione del Consiglio comunale e della riunione della Consulta Rifiuti, non ho riscontrato toni particolarmente accesi o scorretti – dice Mina – Siamo in fase post elezioni e anche Prossima Vedano ha esordito all’opposizione con un approccio polemico e ostile, forse perché non ha ancora digerito la sconfitta. Credo che nel giro di qualche mese la situazione si normalizzerà e mi auguro si possa collaborare meglio».

«Sulla questione rifiuti non c’è nessuna mancanza di chiarezza da parte mia – prosegue il sindaco – Come detto in Consulta Rifiuti non sto dicendo che usciamo da Coinger che è una partecipata di cui il Comune di Vedano fa parte con il 7%. Però valuteremo costi, servizi e offerte presenti sul territorio anche alla luce di un miglioramento del servizio, faremo valere le nostre idee e le legittime richieste dei cittadini».

Su questo fronte Sergio Mina ha già fatto un passo: «Abbiamo messo a fuoco i principali problemi e li affronteremo. Abbiamo iniziato chiedendo a Coinger di mantenere la cadenza contrattuale per quanto riguarda lo svuotamento dei cestini collocati in diversi punti del paese e si vede già un miglioramento: molti sono vuoti, altri purtroppo sono pieni perché ci sono utenti che depositano lì la loro indifferenziata invece di conferirla nel modo corretto. Ha sicuramente un peso la maleducazione, ma potrebbe giocare un ruolo anche tarare diversamente il servizio di raccolta. Stiamo anche sollecitando i 242 utenti (sui circa 3.000 di Vedano) che non hanno ancora ritirato il kit di sacchi e bidoni per la raccolta differenziata a farlo. Stiamo inoltre valutando dove posizionare due nuove fototrappole che si aggiungeranno a quella già esistente per scoraggiare l’abbandono di rifiuti».

Quindi il rapporto con Coinger continua. «Per adesso sicuramente – precisa Mina – Se troveremo di meglio lo valuteremo insieme alla Consulta Rifiuti che sarà istituzionalizzata con un regolamento nuovo e avrà un ruolo importante insieme alla Consulta canina, così come abbiamo deliberato lo scorso 27 giugno. Siamo d’accordo che non deve essere un “riunione di condominio” come dice Prossima Vedano, ma nemmeno il “bar sport” che è stata in questi dieci anni».