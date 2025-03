Improvvisa grandinata imbianca le strade attorno a Malnate come un’intensa nevicata

Un improvviso nubifragio accompagnato da una violenta grandinata ha colpito nel tardo pomeriggio di martedì 25 marzo diverse zone tra il Comasco, Vedano Olona, Malnate e Varese, estendendosi rapidamente verso la Valle Olona.

Il fenomeno meteorologico, inatteso per intensità e rapidità, ha imbiancato il manto stradale in più punti intorno alle 17.30, causando disagi alla circolazione e preoccupazione tra gli automobilisti in transito. In pochissimo tempo la grandine si è depositata sulla sede stradale come una intensa nevicata.

Le immagini e le segnalazioni che stanno circolando in queste ore mostrano strade completamente coperte di grandine, con accumuli simili a quelli di una nevicata. L’evento si è sviluppato in modo repentino, colpendo soprattutto la fascia pedemontana, in linea con l’evoluzione atmosferica annunciata ma ben oltre le attese in termini di forza.

Secondo le previsioni meteo odierne, la giornata avrebbe dovuto mantenersi «abbastanza soleggiata seppur con nuvolosità irregolare», con possibile sviluppo di cumuli sui rilievi e locali piovaschi lungo la fascia prealpina e pedemontana, ma senza fenomeni di rilievo previsti nelle zone colpite. Le temperature massime attese erano comprese tra i 16 e i 18°C, le minime tra i 4 e gli 8°C.

Il fronte temporalesco sembra ora dirigersi rapidamente verso la Valle Olona, dove sono attesi ulteriori rovesci. Le autorità locali raccomandano prudenza alla guida, in particolare nei tratti stradali colpiti dalla grandine, e invitano la cittadinanza a monitorare l’evolversi della situazione attraverso i canali ufficiali.