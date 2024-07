La cassa dritta della Zarro Night irrompe al Rugby Sound

Si è aperta all’urlo di “Zarro, Zarro” la serata della Zarro Night al Rugby Sound con ospite il gruppo de Il Pagante e preceduta da Dj Matrix (foto Alessandro Borsani).

Serata sold out quella di ieri sabato 6 luglio all’isola del Castello di Legnano, una “giungla” di zarri fluorescenti e scatenati hanno ballato e cantato tutta la sera sulle musiche dei Party Boomers, sul palco con le loro ballerine (aka le zarrine).

In apertura il repertorio di Dj Matrix che ha portato le sue hit più conosciute dalla maggior parte del pubblico millennial come La Tipica Ragazza Italiana, Camilla e Vivi Nell’Aria. A seguire Il Pagante, duo milanese attualmente composto da Roberta Branchini e Eddy Veerus, ha portato le sue hit come Spingere, Portofino, Settimana Bianca.

Tra scintille, luci neon e cannoni spara confetti lo show è terminato con i Party Boomers e il loro ampio repertorio: da Il Cielo è Sempre Più Blu al tributo a Gigi D’agostino; dal balletto dedicato ai Backstreet Boys al lancio di palloni e gonfiabili nel pubblico.

Una serata in tema zarro con magliette e accessori fluorescenti con gli immancabili occhiali da sole a mezzanotte, la Zarro Night ogni anno porta su palco del Rugby sound una festa senza regole al ritmo di musica dance. I Dj, Vocalist e animatrici coinvolgono il pubblico con uno spettacolo dai più grandi successi dance ai remix esclusivi e produzioni originali.

La Zarro Night è una serata in discoteca che è più simile a un concerto in cui il pubblico è protagonista.