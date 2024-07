La truffa con i Dyson scontati alla Lidl ritorna su Facebook

Gli scaffali tipici della popolare catena, loghi Lidl ovunque, confezioni di aspirapolveri molto conosciuti. Ma soprattutto il prezzo: solo 1,95 euro. Bastava un po’ più di lavoro grafico per rendere tutto davvero credibile.

Il meccanismo della truffa

La truffa spesso inizia con post sponsorizzati. Mentre scorrono la bacheca del social, gli utenti incappano in messaggi come: “Lіdl аnnunсіа unа svеndіtа dі рrоdоttі Dуsоn! А саusа dеllа rіsоluzіоnе dеІ соntrаttо соn Dуsоn, аbbіаmо mоІtі рrоdоttі іnvеndutі nеі nоstrі mаgаzzіnі. Іnvесе dі соstоsе ореrаzіоnі dі smаІtіmеntо, Lіdl stа fасеndо unа svеndіtа, оffrеndоtі un’орроrtunіtà unіса dі асquіstаrе І’аsріrароІvеrе Dуsоn v15 а рrеzzо sсоntаtо! Аffrеttаtі! Quаntіtà lіmіtаtа

Rіsроndі а 3 dоmаndе е rісеvі l’аsріrароlvеrе subіtо”.

Nonostante sia una truffa, il post soddisfa i criteri per la sponsorizzazione di Facebook.

I post sponsorizzati includono solitamente un link che porta a un sito esterno. Qui, i visitatori vengono invitati a completare un breve sondaggio e a fornire i propri dati personali e i dettagli della carta di credito per coprire le presunte spese di spedizione. Tuttavia, una volta inseriti i dati, gli utenti non ricevono nulla in cambio e si ritrovano spesso vittime di furti di identità o di addebiti non autorizzati.

Perché la truffa con il marchio Lidl ha successo

Questa truffa sfrutta diverse leve psicologiche per attirare le vittime:

L’apparente autenticità : L’uso del logo Lidl e delle immagini degli scaffali rende il tutto molto credibile.

: L’uso del logo Lidl e delle immagini degli scaffali rende il tutto molto credibile. Il prezzo allettante : L’idea di ottenere un prodotto di qualità per soli 1,95 euro è estremamente attraente.

: L’idea di ottenere un prodotto di qualità per soli 1,95 euro è estremamente attraente. L’urgenza: Spesso i post indicano che l’offerta è limitata nel tempo, spingendo gli utenti a reagire rapidamente senza riflettere troppo.

Come proteggersi dalle truffe di questo genere

Per evitare di cadere vittima di queste truffe, è importante seguire alcune semplici regole:

Diffidare di offerte troppo allettanti : Se un’offerta sembra troppo vantaggiosa, probabilmente è una truffa.

: Se un’offerta sembra troppo vantaggiosa, probabilmente è una truffa. Verificare l’URL: Prima di inserire dati personali, controllare sempre l’URL del sito per assicurarsi che sia legittimo.

Non condividere dati sensibili : Non fornire mai informazioni personali o dettagli della carta di credito su siti sospetti.

: Non fornire mai informazioni personali o dettagli della carta di credito su siti sospetti. Segnalare i Post: Se si incappa in un post sospetto su Facebook, segnalarlo immediatamente al social network.

È bene fare attenzione anche ai tanti commenti che potete trovare perché appartengono a profili falsi o generati per la specifica campagna. Spesso quando ne vengono pubblicati di critici, questi vengono prontamente eliminati.