Laveno Mombello protagonista al festival delle tradizioni nautiche in Bretagna

Il 12 luglio prenderà il via il Festival internazionale di Brest, festival delle tradizioni nautiche più importante d’Europa e tra i più partecipati del mondo, con oltre un milione di visitatori paganti attesi. Il Festival, che si ripete ogni 4 anni, è stato costretto ad una prolungata pausa a causa delle restrizioni pandemiche. Come già nel 2016, nel corso dell’ultima edizione organizzata, a rappresentare le tradizioni e la ricettività turistica del Bel Paese sarà la compagine laghèe coordinata da Fondazione Officine dell’Acqua e dall’Associazione Vele d’Epoca Verbano, sostenuta dalla Camera di Commercio di Varese e dal Comune di Laveno Mombello.

«L’invito a questo prestigioso evento, quali rappresentanti della cultura del Mediterraneo insieme a Francia e Croazia» afferma Paolo Sivelli, presidente Fondazione Officine dell’Acqua, «è per noi un grande onore e riconoscimento del lavoro svolto in oltre 10 anni di attività associativa, non soltanto sul nostro territorio ma anche attraverso progetti e collaborazioni internazionali».

All’interno dell’ampio stand dedicato al nostro Paese, saranno due le imbarcazioni simbolo delle tradizioni del lago e dell’intera marineria italiana: Jolanda, una inglesina del lago Maggiore, e Lallo, il gozzo cornigiotto costruito a Boccadasse (Genova) nel 1920, espressione delle imbarcazioni da lavoro e artigianato dell’alto Tirreno.

Le inglesine, ultimo baluardo della tradizione navale del lago Maggiore, stanno tornando quali attrattori turistici del golfo di Laveno, anche grazie a un progetto di riqualificazione, sostenuto da Fondazione Comunitaria del Varesotto. «La presenza di Camera di Commercio di Varese a questo importante evento internazionale è segno dell’attenzione e dell’impegno che stiamo rivolgendo al comparto turistico» afferma il presidente Mauro Vitiello. «Ǫuesto, infatti, è un settore che stiamo sostenendo non soltanto con iniziative locali, ma anche attraverso la diffusione e la promozione delle tante opportunità offerte dal territorio varesino».

La partecipazione ai festival internazionali rappresenta un’importante occasione di crescita e confronto tra altre realtà e culture, oltre che impagabile vetrina di promozione turistica e culturale per il nostro territorio sta vivendo un momento di grande interesse. «Essere presenti a questo importante evento è una grande opportunità per Laveno Mombello, dove molto di quanto stiamo facendo per lo sviluppo in ambito turistico è legato alle barche tradizionali» spiega Barbara Sonzogni, Assessore a Turismo, Sport e Terzo Settore del Comune di Laveno Mombello. «Si tratta infatti di una presenza unica ed esclusiva, sia per l’attrattività che queste imbarcazioni esercitano su turisti e visitatori, sia per l’importanza che rivestono nella salvaguardia e trasmissione delle nostre tradizioni».

Il Festival internazionale di Brest organizzato da Brest Événements Nautiques, giunto alla sua ottava edizione, ti permette di fare un giro del mondo in 5 scali, dall’Atlantico al Pacifico, dal Mediterraneo all’Oceano indiano passando per i Poli, ammirando oltre 3000 imbarcazioni che espongono e promuovono la loro storia su un’area di oltre 2 km di banchina che soi affaccia sull’oceano Atlantico, creando un’atmosfera suggestiva e imperdibile per ogni appassionato, non solo di nautica, ma anche di musica e tradizioni enogastronomiche.