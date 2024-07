Legabasket, lunedì 29 luglio nasce la nuova Serie A

“Tifosi di pallacanestro, sincronizzate gli orologi”. Lunedì 29 luglio vedrà la luce il campionato di Serie A 2024-25 con la compilazione del calendario della nuova stagione. Lo ha comunicato in via ufficiale Legabasket: alle ore 11 sui canali della “confindustria dei canestri” saranno diramati gli accoppiamenti della nuova Serie A Unipol (dal nome dello sponsor principale), di cui si disputerà la 103a edizione.

Vedremo quindi quale sarà il cammino della Openjobmetis Varese che sarà affidata al nuovo allenatore, l’argentino Herman Mandole, già tra gli assistenti di Brasi e Bialaszewski nelle ultime due stagioni. Lo scudetto sarà invece sulle maglie dell’EA7 Armani Milano che lo ha vinto superando in finale la Segafredo Bologna, un duello che sta caratterizzando questo periodo storico del basket nazionale.

Le neopromosse sono due città di mare, ovvero la Pallacanestro Trieste e la Trapani Shark, entrambe salite dalla A2 con una certa ambizione per la massima categoria. Del gruppo invece non fanno più parte la New Basket Brindisi e la Carpegna Prosciutto Pesaro, retrocesse al termine della scorsa stagione.

La Lombardia sarà ancora la regione più rappresentata: oltre a Varese e Milano ci sono infatti Brescia e Cremona. Le altre regioni con più squadre (due) sono Veneto (Venezia, Treviso), Emilia Romagna (V. Bologna e Reggio Emilia) e Campania (Napoli e Scafati). Con una rappresentante Piemonte (Tortona), Trentino Alto Adige (Trento), Friuli Venezia Giulia (Trieste), Toscana (Pistoia), Sardegna (Sassari) e Sicilia (Trapani).