Marco Cantoni è il nuovo vicecomandante della Polizia Locale di Gallarate

Marco Cantoni è il nuovo vicecomandate della Polizia Locale di Gallarate. Una nomina che arriva dopo anni di servizio e di impegno sul territorio cittadino e non solo (è stato anche comandante a Cislago).

«Come assessore faccio i miei complimenti, ed un in bocca al lupo, al nuovo vice comandante» dice l’assessore alla Sicurezza Germano Dall’Igna. «Questo incarico è frutto dell’impegno e della dedizione ma anche del grande gioco di squadra e della volontà di perseguire importanti obbiettivi. Caratteristiche che, negli anni, Marco Cantoni ha sempre dimostrato di possedere».

Il comandante della Polizia locale, Aurelio Giannini, afferma: «Marco Cantoni è un ufficiale di esperienza, giovane ma con esperienza sul campo. Nel tempo si è dimostrato una figura importante di ausilio della dirigenza del comando anche grazie alla grande conoscenza del territorio. Il vice comandante Cantoni è un elemento che aggiungiamo nella riorganizzazione del comando che, come ribadito anche in altre occasioni, raggiunge risultati migliori tanto più c’è sinergia e collaborazione».

«Voglio ringraziare il comandante Aurelio Giannini, il Sindaco Andrea Cassani e l’Assessore alla Sicurezza-Polizia Locale Germano Dall’Igna per la fiducia riposta in me» dice dal canto suo Cantoni. «Posso assicurare che abbraccerò questo nuovo progetto con tutto l’entusiasmo che mi caratterizza. È qualcosa che ho voluto, e voglio, da quando ho iniziato il mio percorso professionale nel lontano 2007 e non nascondo che questo è il coronamento di un sogno, il raggiungimento di uno degli obiettivi che mi sono prefissato di raggiungere. Sono sicuro che il compito, sicuramente gravoso, sarà alleggerito grazie all’ausilio dei colleghi, persone meravigliose che mi aiutano a considerare il luogo di lavoro una seconda casa».