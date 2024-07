La micromobilità rivoluzionata da STREETBOOSTER Italia che sabato 27 luglio inaugura a Castano Primo

Negli ultimi anni, la micromobilità ha visto un’impennata di popolarità grazie alla crescente consapevolezza ambientale e alla necessità di soluzioni di trasporto efficienti nelle aree urbane. Tra i protagonisti di questa rivoluzione ci sono i monopattini elettrici, che offrono un’alternativa sostenibile e comoda per brevi spostamenti.

STREETBOOSTER arriva in Italia

Nata in Germania nel 2019, STREETBOOSTER Italia, azienda leader nel mercato dei monopattini elettrici (basti pensare al riconoscimento ricevuto all’Eurobike 2024 di Francoforte per il prodotto più innovativo), inaugurerà a breve la sua nuova sede italiana a Castano Primo. L’appuntamento è fissato per sabato 27 luglio alle ore 15, in via Gallarate 34.

Alla cerimonia di inaugurazione, oltre al sindaco Roberto Colombo, parteciperanno l’AD della divisione italiana, Giacomo Pasciuta, e quello tedesco, Jochen Dietermann.

Durante la giornata sarà possibile per tutti provare in prima persona i modelli premium di STREETBOOSTER Italia.

L’innovazione di STREETBOOSTER Italia

STREETBOOSTER Italia si distingue per l’efficienza del suo servizio clienti e l’assistenza fornita nonché per l’affidabilità dei suoi prodotti. L’azienda offre un servizio di assistenza completo e inoltre garantisce la disponibilità di pezzi di ricambio per 7 anni.

Inoltre la manutenzione è supportata da partner ufficiali specializzati distribuiti in Italia che assicurano il perfetto funzionamento dei monopattini.

“Il nostro obiettivo – spiega Annelisa Bonura, responsabile amministrativa – è quello di comprendere le esigenze dei clienti ed impegnarci a fornire loro un servizio a tutto tondo.”

Gamma e specifiche

La gamma di monopattini STREETBOOSTER Italia include 4 modelli premium, adatti per ogni esigenza e per ogni membro della famiglia. I modelli disponibili sono Vega, Sirius (dotati di freni elettrici a recupero di energia), Pollux e BOOSTi progettati per soddisfare diverse esigenze di mobilità. Con una velocità massima di 20 km/h e un’autonomia che può raggiungere i 55 km, questi monopattini sono ideali per muoversi agilmente, in modo dinamico, evitando l’uso di auto, pullman e treni. Inoltre, il sistema di batteria intercambiabile più veloce al mondo, consente di raddoppiare l’autonomia senza dover attendere lunghi tempi di ricarica.

Da non sottovalutare la maneggevolezza, il peso e le dimensioni contenute.

I monopattini sono disponibili nei colori nero, bianco e verde, colore iconico dell’azienda.

Perchè scegliere STREETBOOSTER Italia

Grazie alla maneggevolezza e alla leggerezza dei suoi monopattini, STREETBOOSTER Italia è la soluzione ideale per chi desidera muoversi in modo agile, veloce, sostenibile ed ecologico, contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente.

“L’affidabilità del marchio e del prodotto, insieme all’assistenza offerta da STREETBOOSTER Italia, rappresentano l’unica strada verso una autentica e concreta sostenibilità”, spiega Giacomo Pasciuta.

La promozione di luglio

Grazie promozione attiva fino al 31 luglio, con l’acquisto di un modello premium è possibile ottenere una seconda batteria intercambiabile gratuita.

Per maggiori informazioni, partecipate numerosi alla giornata di inaugurazione in programma per sabato 27 luglio oppure visitate il sito ufficiale streetbooster.it.