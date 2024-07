NoPlace, il nuovo social che mette insieme X e MySpace

«Penso che la parte magica e divertente di Internet sia scomparsa ora. Amo i social, ma ora sono diventati troppo focalizzati sui media», queste le parole di Tiffany Zhong fondatrice di NoPlace, che ha voluto creare un nuovo spazio, un misto tra il magico e il divertente.

Scelta alquanto bizzarra e sotto tanti punti di vista controcorrente rispetto a quello che è il mondo dei social oggi. In un periodo in cui c’è sempre tanta competizione, si devono raggiungere quanti più “like” possibili, e creare sempre qualcosa di diverso, arriva un nuovo social che sconvolge completamente le carte in tavola.

Si tratta di NoPlace, una app che al momento è in cima alle classifiche iOS statunitensi, e che ha trovato maggiore diffusione tra i più giovani. Si può scaricare in modo gratuito, e per iscriversi bastano solo pochi passaggi.

Un’interfaccia che punta sul tema della personalizzazione

Appena si scarica l’app, dopo aver inserito il proprio numero di cellulare (pratica ormai usata da tutti i social), la primissima richiesta che viene fatta è quella di scegliere i propri interessi all’interno di diverse categorie. Si passa dalle preferenze in generale, tra cui i generi televisivi, alla musica che siamo soliti ascoltare, i videogiochi, gli hobbies ed anche i lifestyle.

Una volta selezionate le preferenze in almeno due categorie diverse, si può creare la propria identità personale, e qua l’utente può sbizzarrirsi come meglio crede. Si avrà la possibilità di cambiare i vari elementi in base alle proprie scelte cromatiche, decidere chi sarà nella top 10 degli amici, e condividere ciò che si vuole attraverso dei brevi messaggi, semplicemente cliccando sull’icona quadrata “+”.

Ebbene sì, nessuna foto né video, solo parole. Una modalità già utilizzata da altri social, o meglio da altri due colossi che sono andati con il tempo a cambiare la loro posizione rispetto agli altri competitor sul mercato. Twitter di fatto nell’ultimo tempo ha perso moltissimo: se prima era considerato la novità che imponeva la condivisione dei pensieri attraverso i “tweet” oggi, “X” dalle nuove generazioni non viene nemmeno più scaricato, considerato ormai obsoleto.

Ma è veramente questo il pensiero generale? Se si pensa che NoSpace abbia preso le sue radici anche dal buon vecchio Twitter, forse non è poi così andato. Forse c’è ancora una speranza che torni ad essere utilizzato come un tempo, semplicemente con nuove modalità.

Altra novità di NoPlace è che non ci sarà la possibilità di mettere i “like”, scelta che porta sicuramente un po’ d’aria fresca in un mondo sempre più competitivo.