Nuova fase di lavori per la rotatoria di Malnate, cambia la viabilità

Avanzano i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria sulla Briantea a Malnate, in Piazza Vittorio Veneto, davanti al Municipio. Dopo lo spegnimento dei semafori di settimana scorsa (leggi qui), le opere entrano ora in una nuova fase, per la quale sarà necessaria una variazione della viabilità sulla in piazza Vittorio Veneto ma anche nelle vie limitrofe. Per garantire la sicurezza e l’efficienza dei lavori, sono state adottate nuove disposizioni viabilistiche che entreranno in vigore a partire da giovedì 18 luglio e dureranno per 30 giorni, o comunque fino al termine dei lavori.

Nuovi Provvedimenti Viabilistici:

Per i veicoli che transitano da Como verso Varese lungo via Martiri Patrioti è obbligatoria la svolta a destra lungo piazza Vittorio Veneto, con il seguente percorso: via Marconi, piazza Libertà, via Brusa, via Madonnina (invertita nel senso unico di circolazione), piazza Repubblica, via Varese.

Per i veicoli che transitano da Varese verso Como sarà istituito un senso unico su via Garibaldi, passando per piazza Vittorio Veneto.

Per i veicoli provenienti da Via Marconi sarà obbligatoria la svolta a sinistra su Via Martiri Patrioti in direzione Como.