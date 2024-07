Spenti i semafori: a Malnate nasce la nuova rotatoria sulla Briantea

Da lunedì 8 luglio a Malnate sono stati spenti i semafori in piazza Vittorio Veneto: al posto dell’incrocio sta nascendo la nuova rotatoria.

Avanza così il progetto verso la nuova viabilità, che nelle ultime ore ha compiuto un passo importante per il completamento dell’opera. Per la città ma anche per i tanti che ogni giorno percorrsono la strada, sarà una variazione significativa perché cambierà – o almeno è quello che si spera – la fluidità del traffico sull’importante arteria che collega Varese a Como e che taglia in due Malnate.

Al momento il tracciato è delineato da elementi provvisori. Il prossimo passaggio sarà la costruzione vera e propria dell’infrastruttura per rendere permanente la nuova viabilità.