Rimane agganciata alla teleferica e cade per cento metri: 41enne muore in Valle Anzasca

Tragedia a Calasca Castiglione, in località Porcareccia, nella Valle Anzasca, Verbano Cusio Ossola: una donna di 41 anni originaria di Trento ha perso la vita cadendo in un dirupo per 100 metri.

La dinamica precisa dell’accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine, ma dalle prime informazioni sembra che la donna, una turiusta in vacanza coi famigliari, sia rimasta impigliata nella teleferiuca che avrebbe dovuto portarla in un alpeggio venendo trascinata, fino al salto fatale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Verbania e le componenti territoriali, oltre ai vigili del fuoco e al Soccorso alpino.

La magistratura ha disposto il sequestro dell’impianto per verificare se siano state prese tutte le previste misure di sicurezza. Il corpo della donna classe 1983 proveniente è stato recuperata in un dirupo a circa 100 metri sotto l’impianto.