Colata di pietre e fango invade le auto sulla strada per Macugnaga

Una colata di pietre e fango ha invaso sabato notte la strada statale numero 549 di Macugnaga al km 8+800 nel comune di Calasca Castiglione, località Molini, coinvolgendo due autovetture. La strada al momento risulta chiusa al traffico in entrambe le direzioni anche per i mezzi in emergenza. Attualmente stanno operando due squadre, una del distaccamento di Domodossola e una del distaccamento volontario di Macugnaga. Sul posto i carabinieri, il sindaco di Calasca e i tecnici Anas.

Oltre che per il Varesotto, il bilancio per i danni del maltempo è pesante anche nella vicina provincia del Verbano Cusio Ossola. Sono 40 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del Comando del VCO a cause delle intense precipitazioni che dalla serata di ieri hanno colpito la provincia. Dieci squadre della Sede Centrale, distaccamento di Domodossola, i volontari di Stresa, Varzo e Omegna sono intervenute nel territorio dell’Ossola principalmente per allagamenti, e piccoli smottamenti.