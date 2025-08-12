Varese News

Italia/Mondo

Corsa contro il tempo per salvare giovane escursionista perso nei boschi del Vco

Intervento notturno dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino in Val Segnara: il ragazzo, disperso per ore, ritrovato e messo in salvo

Generico 11 Aug 2025

Nella serata di ieri, 11 agosto, i Vigili del Fuoco del Verbano-Cusio-Ossola sono stati protagonisti di una delicata operazione di salvataggio nel comune di Calasca Castiglione, in Val Segnara, per la scomparsa di un giovane escursionista diabetico.

Il ragazzo stava percorrendo il Sentiero del GTA, partito da Rimella e diretto a Molini di Calasca, passando da Cima Rivanella e l’Alpe Lago, dove avrebbe dovuto pernottare. Non avendo fatto ritorno e preoccupata per le sue condizioni di salute, la famiglia ha dato l’allarme.

Le squadre dei Vigili del Fuoco di Domodossola e Macugnaga sono subito giunte all’imbocco del sentiero per l’Alpe Lago, iniziando la salita in condizioni di luce scarsa. Dopo circa 45 minuti di cammino, l’escursionista è stato individuato lungo il percorso: aveva perso conoscenza per diverse ore, probabilmente a causa di una crisi ipoglicemica.

Constatate le sue condizioni complessivamente buone e la capacità di deambulare, il giovane è stato accompagnato a valle dal personale dei Vigili del Fuoco, con l’assistenza del Soccorso Alpino CNSAS e della Guardia di Finanza. Una volta giunto a valle, è stato visitato da un infermiere e affidato alle cure del 118, intervenuto con un’ambulanza medicalizzata da Domodossola.

La rapidità dell’intervento ha permesso di evitare conseguenze ben più gravi, trasformando una potenziale tragedia in un lieto fine.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.