Corsa contro il tempo per salvare giovane escursionista perso nei boschi del Vco

Nella serata di ieri, 11 agosto, i Vigili del Fuoco del Verbano-Cusio-Ossola sono stati protagonisti di una delicata operazione di salvataggio nel comune di Calasca Castiglione, in Val Segnara, per la scomparsa di un giovane escursionista diabetico.

Il ragazzo stava percorrendo il Sentiero del GTA, partito da Rimella e diretto a Molini di Calasca, passando da Cima Rivanella e l’Alpe Lago, dove avrebbe dovuto pernottare. Non avendo fatto ritorno e preoccupata per le sue condizioni di salute, la famiglia ha dato l’allarme.

Le squadre dei Vigili del Fuoco di Domodossola e Macugnaga sono subito giunte all’imbocco del sentiero per l’Alpe Lago, iniziando la salita in condizioni di luce scarsa. Dopo circa 45 minuti di cammino, l’escursionista è stato individuato lungo il percorso: aveva perso conoscenza per diverse ore, probabilmente a causa di una crisi ipoglicemica.

Constatate le sue condizioni complessivamente buone e la capacità di deambulare, il giovane è stato accompagnato a valle dal personale dei Vigili del Fuoco, con l’assistenza del Soccorso Alpino CNSAS e della Guardia di Finanza. Una volta giunto a valle, è stato visitato da un infermiere e affidato alle cure del 118, intervenuto con un’ambulanza medicalizzata da Domodossola.

La rapidità dell’intervento ha permesso di evitare conseguenze ben più gravi, trasformando una potenziale tragedia in un lieto fine.