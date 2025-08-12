Corsa contro il tempo per salvare giovane escursionista perso nei boschi del Vco
Intervento notturno dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino in Val Segnara: il ragazzo, disperso per ore, ritrovato e messo in salvo
Nella serata di ieri, 11 agosto, i Vigili del Fuoco del Verbano-Cusio-Ossola sono stati protagonisti di una delicata operazione di salvataggio nel comune di Calasca Castiglione, in Val Segnara, per la scomparsa di un giovane escursionista diabetico.
Il ragazzo stava percorrendo il Sentiero del GTA, partito da Rimella e diretto a Molini di Calasca, passando da Cima Rivanella e l’Alpe Lago, dove avrebbe dovuto pernottare. Non avendo fatto ritorno e preoccupata per le sue condizioni di salute, la famiglia ha dato l’allarme.
Le squadre dei Vigili del Fuoco di Domodossola e Macugnaga sono subito giunte all’imbocco del sentiero per l’Alpe Lago, iniziando la salita in condizioni di luce scarsa. Dopo circa 45 minuti di cammino, l’escursionista è stato individuato lungo il percorso: aveva perso conoscenza per diverse ore, probabilmente a causa di una crisi ipoglicemica.
Constatate le sue condizioni complessivamente buone e la capacità di deambulare, il giovane è stato accompagnato a valle dal personale dei Vigili del Fuoco, con l’assistenza del Soccorso Alpino CNSAS e della Guardia di Finanza. Una volta giunto a valle, è stato visitato da un infermiere e affidato alle cure del 118, intervenuto con un’ambulanza medicalizzata da Domodossola.
La rapidità dell’intervento ha permesso di evitare conseguenze ben più gravi, trasformando una potenziale tragedia in un lieto fine.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Alessandro Zanzi su Crescono le diagnosi di disabilità tra i minori di Varese: +500% in 10 anni
Lina Hepper su La Provincia di Varese studia un gestore unico dei rifiuti: "Una strategia a lungo termine per anticipare il futuro"
Cloe su Quattro eccellenze varesine premiate dai Travelers' Choice 2025 di TripAdvisor
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.