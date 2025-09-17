Fungiatt disperso in Valle Anzasca, ricerche in corso

Sono scattate nel pomeriggio di mercoledì 17 settembre, le ricerche per Mauro De Petri, 66 anni, disperso in Valle Anzasca. Il fungiatt era partito questa mattina da Barzona, frazione del Comune di Calasca Castiglione, con l’intenzione di rientrare verso mezzogiorno. Non avendo più sue notizie, la moglie ha lanciato l’allarme.

Immediatamente sono intervenuti il Soccorso alpino Valdossola, con squadre da Macugnaga, Omegna, Villadossola e Vigezzo, il Sagf di Domodossola e i Vigili del fuoco, che stanno utilizzando anche l’elicottero per le operazioni. Le ricerche sono ancora in corso