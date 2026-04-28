Canestri, rimbalzi e visione di gioco: alla scoperta di Riccardo Alabiso

“Storie a canestro” è la rubrica di basket nata come “costola” della trasmissione/podcast “Luci a Masnago”. In questo spazio raccogliamo le vicende accadute nel mondo della pallacanestro – locale o internazionale – raccolte e commentate da Matteo Bettoni, uno dei tre conduttori di LaM (con Damiano Franzetti e Francesco Brezzi) su Radio Materia. QUI tutte le puntate.

Se il futuro della Pallacanestro Varese passa dai suoi giovani (al netto delle regole sullo svincolo che complicano la formazione dei giocatori sul medio-lungo termine) il nome da annotare sul taccuino è senza dubbio quello di Riccardo Alabiso. Durante l’ultima puntata di “Luci a Masnago”, Matteo Bettoni ha dedicato un approfondimento all’atleta di classe 2009, protagonista di un’ascesa che appare molto interessante. (foto Camilla Bettoni)

QUARANTELLI

Alabiso ha recentemente lasciato a bocca aperta gli addetti ai lavori con un “exploit notevole” nel campionato Under 17 Eccellenza, mettendo a referto ben 40 punti in una singola partita contro Padova, frutto di una precisione chirurgica con 12 canestri da due. Ma la continuità è ciò che impressiona di più: non si tratta infatti di un caso isolato. In questa stagione, il giovane talento del Campus ha già toccato quota 42 punti, dimostrando una mano caldissima anche dalla lunga distanza con un incredibile 8 su 16 da tre. Anche nell’ultimo incontro in cui Varese ha perso in volata 78-85 con Trento (una delle favorite per lo scudetto) Riccardo ha disputato un’ottima partita con 22 punti e 9 rimbalzi e il 40% da 3.

EVOLUZIONE IN CORSO

Nato cestisticamente come uno specialista del tiro, Alabiso (alto 1,93) sta vivendo una trasformazione tecnica profonda. «Viene descritto come un giocatore che si è sviluppato molto nel corso delle ultime due stagioni», ha spiegato Bettoni, sottolineando come il ragazzo sia passato dall’essere un semplice marcatore a un giocatore totale, capace di lavorare bene a rimbalzo e di sfruttare una coordinazione e una lunghezza di leve fuori dal comune per la sua età. La sua dote principale sembra però essere l’intelligenza cestistica, che gli permette di adattarsi ai ritmi di gioco con una velocità sorprendente.

IL SALTO TRA I GRANDI

Nonostante l’annata 2009 sia considerata una delle più ricche di prospetti a livello nazionale, Alabiso sta riuscendo a ritagliarsi uno spazio di primo piano. Il suo impegno è già raddoppiato, dato che disputa contemporaneamente i campionati Under 17 e Under 19. Il premio per questa crescita costante è già all’orizzonte: il ragazzo è infatti già proiettato verso l’inserimento nella squadra di Serie B per la prossima stagione. Il percorso che hanno seguito negli anni scorsi giocatori come Librizzi, Zhao, Virginio, Assui e via dicendo.

DAL PARQUET – Nel box sottostante trovate la puntata dell’altro nostro podcast cestistico, “Dal Parquet”, dedicato alla partita tra Varese e Cremona.