Trenta minuti di tempesta hanno attraversato il Varesotto: il bilancio tra piante cadute e una voragine in strada

Un temporale di fortissima intensità si è abbattuto sul Varesotto nella serata di sabato 30 marzo lasciando diversi danni lungo il suo passaggio.

Il momento più acuto di quella che in molti punti è stata una vera e propria tempesta è cominciato intorno alle 21 e ha percorso l’intera provincia da nord a sud con particolare intensità nel basso Varesotto prima, nella zona dei laghi in seconda battuta e infine nel Saronnese.

In tutto il fenomeno più acuto è durato poco più di mezz’ora, tra le 21 e le 21.40. Non si contano le piante cadute nel basso Varesotto e tra i danni più rilevanti ci sono stati episodi a Gavirate, Albizzate e Comerio.

A Gavirate si è aperta un’enorme voragine nei pressi di una strada e di un’abitazione privata. Il terreno è crollato per una superficie di 5 metri per 5 metri e notevole profondità. Per sicurezza è stata anche evacuata una casa con tre persone (GUARDA LE FOTO).

Poco distante, a Comerio, i vigili del fuoco sono intervenuti per il crollo di un muro di contenimento mentre ad Albizzate un grosso ramo si è staccato da un albero secolare di un’abitazione privata schiantandosi su di un’auto lungo la strada principale del paese. I vigili del fuoco hanno lavorato fino ad oltre le due e mezza per rimuovere i tronchi (GUARDA LE FOTO).

Sul Varesotto resta l’allerta meteo

Parte dalle 9 del giorno di Pasqua l’allerta della protezione civile che colpisce la regione dei laghi e delle prealpi varesine. L’allerta è di tipo arancione per rischio idrogeologico – con livello quindi di attenzione moderato – e gialla per i temporali, con criticità quindi normale.