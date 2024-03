Emergenza a Gavirate: voragine si apre nella notte, evacuate tre persone

Durante la notte tra sabato 30 marzo e domenica 31 marzo, a Gavirate si è aperta una voragine di notevoli dimensioni, 5 metri per 5 e con una profondità significativa, situata vicino al margine di una strada e a meno di due metri da un’abitazione privata in via Cornelio Rovera (GUARDA LE FOTO).

Le prime squadre a rispondere all’emergenza sono state i vigili del fuoco, con unità provenienti sia da Varese che da Laveno, che hanno prontamente lavorato per mettere in sicurezza l’area e valutare i rischi associati alla voragine.

L’intervento ha incluso anche la partecipazione di volontari della protezione civile e il supporto delle autorità locali, tra cui il vicesindaco.

A seguito dell’evento, tre persone – due anziani e una donna – sono state evacuate dall’abitazione più a rischio a causa della vicinanza con la voragine. Questi cittadini sono stati temporaneamente ospitati nella casa parrocchiale di Gavirate.