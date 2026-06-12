Scontro tra auto e moto a Gavirate sulla Sp1: ferito un ragazzo di 17 anni
Intervento dei soccorritori alle 8.20 lungo la strada provinciale 1. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente
Incidente stradale nella mattinata di venerdì 12 giugno a Gavirate. L’allarme è scattato alle 8.20 lungo la strada provinciale 1, all’altezza di una rotonda, dove si sono scontrati un’auto e una moto. Nell’impatto è rimasto coinvolto un ragazzo di 17 anni.
Secondo le informazioni diffuse dai servizi di emergenza, sul posto sono intervenuti i soccorritori in codice giallo. La centrale operativa Soreu dei Laghi ha attivato un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Gavirate.
L’incidente si è verificato lungo la Sp1, una delle principali arterie della zona. Le condizioni del giovane coinvolto hanno richiesto l’intervento dei sanitari con un codice di media gravità.
Sul luogo dell’incidente sono stati allertati anche i Carabinieri di Varese, incaricati dei rilievi e della gestione della viabilità.
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