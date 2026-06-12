A Gavirate aperto il “parco Poncino” nel cuore della città
L'area riqualificata era annessa a Villa Ponce de Leon sede degli uffici comunali. In occasione dell'inaugurazione è stata ricordata Franca Viola
Nuovo parco con giochi per bambini a Gavirate. È nato dove un tempo c’era l’area esterna Villa Ponce De Leon, sede degli uffici comunali, da cui ha preso il nome “parco Poncino”.
Un lavoro di riqualificazione per restituire alla città un’area che giaceva in stato di abbandono.
Aree verdi, vialetti e una sezione attrezzata con giochi e panchine sono stati inaugurati ufficialmente lo scorso 2 giugno. Per l’occasione è stata effettuata la prima dedica: « Abbiamo voluto ricordare Franca Viola – ha spiegato il sindaco Massimo Parola – la ragazza siciliana che negli anni Sessanta rifiutò il matrimonio riparatore diventando un simbolo per i diritti delle donne. Ogni anno, il 2 giugno, in questo parco ricorderemo un fatto, un personaggio, una ricorrenza degni di essere valorizzati dalla città».
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