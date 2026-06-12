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A Gavirate aperto il “parco Poncino” nel cuore della città

L'area riqualificata era annessa a Villa Ponce de Leon sede degli uffici comunali. In occasione dell'inaugurazione è stata ricordata Franca Viola

Nuovo Parco Poncino a Gavirate

Nuovo parco con giochi per bambini a Gavirate. È nato dove un tempo c’era l’area esterna Villa Ponce De Leon, sede degli uffici comunali, da cui ha preso il nome “parco Poncino”.

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Il parco “Poncino” a Gavirate 4 di 7
Nuovo Parco Poncino a Gavirate
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Un lavoro di riqualificazione per restituire alla città un’area che giaceva in stato di abbandono.

Aree verdi, vialetti e una sezione attrezzata con giochi e panchine sono stati inaugurati ufficialmente lo scorso 2 giugno. Per l’occasione è stata effettuata la prima dedica: « Abbiamo voluto ricordare Franca Viola – ha spiegato il sindaco Massimo Parola –  la ragazza siciliana che negli anni Sessanta rifiutò il matrimonio riparatore diventando un simbolo per i diritti delle donne. Ogni anno, il 2 giugno, in questo parco ricorderemo un fatto, un personaggio, una ricorrenza degni di essere valorizzati dalla città».

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Pubblicato il 12 Giugno 2026
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