Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro a Solbiate con Cagno
Un automobilista ha terminato la sua corsa contro il muro di una casa in via Cesare Battisti ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la sicurezza
Incidente stradale questa mattina – lunedì 27 aprile – a Solbiate con Cagno, dove un automobilista è rimasto ferito dopo aver perso il controllo della propria vettura. L’allarme è scattato intorno alle 8.45 in via Cesare Battisti, al confine con Albiolo: per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo è andato fuori strada finendo la sua corsa con un violento impatto contro il muro di recinzione di un’abitazione privata.
L’intervento dei soccorsi
Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del comando provinciale, che hanno lavorato per estrarre il conducente e mettere in sicurezza l’area. L’auto, a causa della carambola, ha riportato danni ingenti e si è reso necessario il monitoraggio dell’impianto di alimentazione del mezzo per scongiurare il rischio di incendi o perdite pericolose a ridosso della casa colpita.
Ferito un uomo
Il personale sanitario, giunto sul luogo del sinistro con un’ambulanza, ha prestato le prime cure all’autista. Nonostante il forte impatto contro la struttura in muratura, l’uomo è rimasto sempre cosciente durante le operazioni di soccorso. Una volta stabilizzato, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese per ulteriori accertamenti e per il trattamento delle lesioni riportate. Altre due persone sono state coinvolte nell’incidente ma non sono state ospedalizzate.
Codice giallo a Varese
Le condizioni del conducente sono state classificate dai medici con un codice giallo, indice di ferite di media gravità che non lo renderebbero in pericolo di vita. I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e capire cosa abbia causato la perdita di controllo del veicolo sono stati affidati alle forze dell’ordine intervenute in via Cesare Battisti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Felice su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.