Ambiente e sostenibilità: weekend di appuntamenti con il Parco Valle del Lanza

Il fine settimana nel territorio del Parco Valle del Lanza si preannuncia ricco di spunti, tra approfondimenti legati alla sostenibilità energetica e attività didattiche alla scoperta della natura. Sabato 18 aprile a Solbiate con Cagno si terrà un dibattito pubblico sul tema del biometano, mentre domenica 19 aprile a Rodero riprenderà la rassegna «Due passi nel parco» con un evento dedicato al mondo delle api.

Sabato a Cagno: il punto sul biometano

Il primo appuntamento è fissato per sabato 18 aprile alle ore 15.00 presso la Sala Oratorio di Cagno, in via Varese 6. L’incontro, organizzato dal Comitato “No Biogas da liquami nel parco”, si propone di fare chiarezza sulla transizione energetica e sull’impatto degli impianti a biometano nel contesto agricolo e ambientale locale. Il dibattito vedrà la partecipazione di diversi esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni.

Tra i relatori saranno presenti l’agronomo Andrea Bregoli, Mimma Vignoli del Distretto Biologico Casalasco Viadanese, l’avvocato Cristina Mandelli e Maria Grazia Bonfante del Coordinamento Terre Nostre. Il confronto sarà moderato da Silvia Alberici e Tiziano Realini, portavoce del comitato promotore, e vedrà anche il coinvolgimento delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) del Plis Valle del Lanza.

Domenica a Rodero: viaggio nel mondo delle api

Domenica 19 aprile la scena si sposterà a Rodero per il secondo appuntamento della stagione 2026 di «Ecosistema Valle del Lanza». L’evento, intitolato “Amiche Api”, è curato dalla Cooperativa Koinè e offrirà a famiglie e bambini l’opportunità di conoscere da vicino l’organizzazione sociale e l’importanza ecologica di questi preziosi impollinatori.

Il ritrovo è previsto per le ore 10.00 in Località Tibis 1, presso il parcheggio dell’agriturismo. I partecipanti avranno la possibilità di osservare un apiario al lavoro grazie alla collaborazione con i produttori di miele locali. L’attività, consigliata per bambini dai 5 anni in su, terminerà intorno alle ore 12.00. Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare numerosa a questo momento di educazione ambientale.