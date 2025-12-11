A via i lavori per sistemare la strada dei Mulini del Trotto

Il Comune di Solbiate con Cagno ha annunciato l’avvio dei lavori di ripristino in Via Molino del Trotto, territorio tra Malnate e Cantello e importante tragitto per i tanti frontalieri della zona, dove da tempo persiste una situazione di dissesto che ha reso necessaria la chiusura della strada. L’intervento, che partirà ufficialmente nella giornata di venerdì 12 dicembre, rappresenta il primo passo concreto verso la riapertura completa della viabilità.

Un progetto basato su studi tecnici approfonditi

Il piano di intervento è stato sviluppato a seguito di un accurato studio dell’area, con particolare attenzione agli aspetti legati alla gestione delle acque. La corretta raccolta e il corretto smaltimento delle acque meteoriche sono infatti elementi fondamentali per garantire la stabilità del terreno e assicurare un ripristino duraturo e sicuro.

Primo lotto: messa in sicurezza della strada

La prima fase dei lavori prevede la messa in sicurezza della sede stradale attraverso la realizzazione di una berlinese tirantata con micropali, una struttura tecnica essenziale per stabilizzare il versante e tutelare la viabilità.

La durata stimata del cantiere è di almeno 45 giorni.

I lavori saranno eseguiti da Terna, sotto la supervisione del Comune di Solbiate con Cagno, che seguirà l’intervento passo dopo passo per garantirne la corretta esecuzione.

Secondo lotto: ripristino dell’area franata

Una volta ultimata la prima fase, verrà definito e avviato il secondo lotto dei lavori, dedicato al completo ripristino della zona franata e alla riqualificazione dell’area boschiva circostante. Questo intervento permetterà di riportare l’area alle condizioni di piena sicurezza e fruibilità.

Ringraziamento ai cittadini

L’amministrazione comunale, tramite il sindaco Federico Broggi, ringrazia i cittadini per la collaborazione e la pazienza dimostrate durante questa fase necessaria di lavori, sottolineando l’importanza dell’intervento per la sicurezza e la viabilità del territorio.