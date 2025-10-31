Entro fine novembre dovrebbero iniziare i lavori della strada del Molino del Trotto
Il sindaco di Solbiate con Cagno: “Terna si è assunto l’onere dei lavori. Speriamo che i termini vengano rispettati”
A inizio agosto una frana ha causato il cedimento della strada del Molino del Trotto, nella Valle del Lanza. Si tratta di un’area nel comune di Solbiate con Cagno che divide Cantello e Malnate, una via molto utilizzata soprattutto dai tanti frontalieri della zona.
La strada è chiusa ormai da tre mesi e a far luce sullo stato dei fatti è il sindaco di Solbiate con Cagno, Federico Broggi: «Immediatamente dopo la frana abbiamo convocato al tavolo il Parco Pineta e Terna, interessata per la vicina centrale elettrica. Proprio Terna si è assunta l’onere dell’intervento. In questi mesi ha nominato un geologo che ha fatto, in accordo con il comune, una serie di analisi sul terreno che è franato per comprendere la canalizzazione delle acque».
«Terna – ha proseguito il sindaco – si è impegnata a presentare un progetto e ha individuato la società che svolgerà i lavori. È importante arrivare quanto prima alla messa in sicurezza della strada per la riapertura al traffico perché la chiusura prolungata porta svariati problemi».
«I lavori – spiega inoltre Broggi – ci è stato assicurato che inizieranno entro la fine del mese di novembre. Oggi non abbiamo una data, come detto sono lavori in carico a Terna, con la quale c’è un contatto positivo e diretto. La situazione non è semplice da risolvere, per la conformazione della strada e del pendio. Spingiamo perché tutto abbia un’accelerazione e che i tempi vengano rispettati, sia per la riapertura della strada, sia per il ripristino del terreno».
Frana a Cagno, via Molino del Trotto chiusa a veicoli e pedoni
