Frana a Cagno, via Molino del Trotto chiusa a veicoli e pedoni

È stata disposta la chiusura totale di via Molino del Trotto a Cagno, nel tratto compreso tra il piazzale della centrale elettrica di Terna e circa 20 metri in direzione Cantello. La decisione arriva a seguito degli approfondimenti tecnici effettuati in questi giorni nella zona colpita da una frana, e sostituisce la precedente regolamentazione a senso unico.

Il provvedimento, adottato a tutela dell’incolumità pubblica, riguarda sia il traffico veicolare che pedonale, ed è motivato dal rischio di coinvolgimento della sede stradale in caso di nuovi cedimenti del terreno limitrofo, come indicato nella relazione del geologo incaricato. È stato inoltre vietato l’accesso pedonale all’area interessata dalla colata detritica e al sentiero boschivo sottostante il versante franoso. Sono in corso le operazioni di transennamento e posizionamento della segnaletica stradale per delimitare in sicurezza l’area interdetta.

La chiusura resterà in vigore fino all’eliminazione dello stato di pericolo e al completamento dei lavori di messa in sicurezza, che verranno concertati con tutti i soggetti coinvolti. Il Comune di Solbiate con Cagno fa sapere che seguiranno aggiornamenti in base all’andamento delle verifiche e alla programmazione degli interventi.