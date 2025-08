Cedimento di terreno in Via Molino del Trotto nella Valle del Lanza. Modifiche alla viabilità tra Malnate e Cantello

Il Comune di Solbiate con Cagno ha emesso un’ordinanza a causa di un cedimento di terreno verificatosi lungo via Molino del Trotto, in località Cagno, nelle vicinanze del piazzale della centrale elettrica sulla strada che porta verso Malnate. Il terreno, un bosco situato accanto alla sede stradale, ha subito un dissesto che interessa la scarpata sottostante un canale di smaltimento delle acque meteoriche.

A seguito di un primo sopralluogo tecnico, sono emerse delle criticità che potrebbero compromettere la stabilità dell’area. Ulteriori accertamenti sono in corso per verificare con precisione le cause del cedimento e stabilire gli interventi necessari per mettere in sicurezza la zona.

Per tutelare la sicurezza pubblica, è stata quindi emessa l’ordinanza urgente che stabilisce l’istituzione del senso unico di marcia dalla Birlinghina, su via Molino del Trotto, da via Varese verso Cantello. Il percorso nella direzione opposta è vietato. Di fatto è consentito il transito in senso unico di marcia solo in discesa da Malnate e Solbiate verso Cantello. La segnaletica stradale è stata posata, con l’installazione di transenne e cartelli informativi, al fine di garantire la sicurezza degli automobilisti e indirizzare correttamente il traffico.