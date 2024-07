Ripley, la serie che anticipa il tutto esaurito in Costiera

Il comune di Atrani, 800 abitanti, si prepara a fare da set alla serie Netflix ‘Ripley’. Proprio per questo, il piccolo paese e la Costiera Amalfitana tutta sono e saranno presi d’assalto da moltissimi appassionati di questa saga. Oltre al consueto turismo internazionale, che sceglie queste zone per le sue bellezze naturali, questa volta, un altro tipo di turismo affolla questi paesi, che non sempre sono strutturati per accogliere le frotte di vacanzieri.

Come sottolinea il Daily Mail, non è la prima volta che la Costiera Amalfitana diventa meta di un turismo “cinematrografico”: in passato è stata, infatti, una località frequentata da divi del calibro di Greta Garbo, Grace Kelly, Elizabeth Taylor e Gina Lollobrigida.

Se, da una parte, il turismo è sempre stato il motore trainante dell’economia locale, il Daily Mail fa notare come, negli ultimi anni la Costiera sia stata invasa da turisti a caccia di selfie, per poi lamentare la scarsa praticabilità di questi paesi quando presi d’assalto. Si tratta, d’altra parte, spesso, di piccoli paesi arroccati su scogliere a picco sul mare e collegati da strade strette e tortuose, con scarso spazio per il parcheggio e per i servizi. I posti belli, si sa, in estate sono sempre affollati, ma non si può rischiare di superare il limite oltre il quale la vacanza può trasformarsi in un incubo.

Nel frattempo, anche i sindaci, intanto, stanno cercando delle soluzioni per assicurare ai turisti una vacanza di qualità, nonostante l’affollamento. È in corso un progetto per la realizzazione di una ZTL, la cui attuazione si aggiungerà allo spostamento del parcheggio dei bus sul lungomare di Amalfi e alla disposizione delle targhe alterne, già iniziata in primavera. Grazie a tutte queste misure, anche un picco di turismo dovrebbe essere ben gestito ed una vacanza in Costiera Amalfitana, pur in alta stagione, dovrebbe poter assicurare a tutti i turisti, indipendentemente dal motivo per cui hanno scelto questa meta, una vacanza rigenerante e rilassante. Affidarsi alle persone del posto, poi, in carne ed ossa oppure on line, è sempre il modo più sicuro per vivere al meglio il luogo in cui si soggiorna