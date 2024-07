Sei appuntamenti con il galoppo nel mercoledì delle Bettole

Serata “in crescendo” all’ippodromo Le Bettole di Varese dove si torna a correre mercoledì 31 luglio all’ora dell’aperitivo. Cancelli aperti alle primo via alle 18 e ingresso gratuito per una serie di sei corse che avrà – come dicevamo – i propri momenti clou negli ultimi appuntamenti.

Il programma sarà aperto dal premio “Milia e Filippo Pozzi”, 1000 metri dedicato agli amatori: tra essi spicca la presenza di Alessandro Bonfatti che ha esordito vincendo una settimana fa. Bonfatti gareggerà in sella ad Amatrice, cavalla che è tra i favoriti al pari di Curandero (Nicola Casati) e di Nuanced World (Lupo Mammano).

Sabbia e mille metri anche per la seconda corsa, handicap, il Premio Beccaria dove Via Caracciolo (Valeria Toccolini) è penalizzata dal peso e potrebbe dover lasciare strada a Eterna con in sella Andrea Mezzatesta. È quindi ricca di partenti la terza corsa, una reclamare di buon livello con ben 12 partenti, il premio “Carducci” sui 1.850 metri in sabbia. In questo caso l’allenatore Emilio Premoli confida su Denaar (Dario di Tocco) ma indica in Storm Part (Dario Vargiu) e Mia Toretto (Ivan Rossi) i possibili vincitori.

La corsa numero 4, il Premio Piazza Riboldi è il degno antipasto del clou finale: nove cavalli iscritti per la distanza dei 1.500 metri con Blue Air Tucker (Federico Bossa) favorito ma con la concorrenza di Sopran Belgrado (Di Tocco) e Tartana (Vargiu) che hanno qualità per primeggiare in questo appuntamento. Il premio “Sanmarini – Colangeli” sfiora quindi i 10mila euro di premio ed è una handicap sui 1.950 metri piuttosto affollata (9 cavalli). Il pronostico di Premoli è per Mesocco (Maikol Arras) e Bye Bye Sensazione (Dario Di Tocco), pesanti ma in grado di lasciare il segno.

La sesta e ultima corsa riporta cavalli e fantini sulla pista in erba: il premio, un handicap, è l’Anna Valenzasca che ha una dotazione molto vicina ai 10mila euro. Sivastina (Marras), Musa del Nord (Rossi) e Falcone (Spampatti) sono probabilmente i soggetti più attesi per la gara che manderà in archivio la serata. Da segnalare però che al termine del programma, sull’anello delle Bettole gireranno tre cavalli al galoppo per collaudare l’illuminazione delle Bettole in vista delle serali previste per agosto e settembre.