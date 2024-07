Torna a Sangiano la “Festa Spagnola”: paella, sangria e musica

La Pro Loco Sangiano riporta in paese il tradizionale evento, patrocinato dal Comune di Sangiano: appuntamento per sabato 27 luglio a partire dalle ore 19.00

A grande richiesta torna a Sangiano, in Villa Fantoni, la “Festa Spagnola”. Dopo il successo dell’ultima edizione, quella del 2022, in cui si cucinarono oltre 400 porzioni di paella, la Pro Loco Sangiano riporta in paese il tradizionale evento, patrocinato dal Comune di Sangiano, sabato 27 luglio a partire dalle ore 19.00, ora in cui aprirà lo stand gastronomico. L’intrattenimento musicale sarà affidato a Dj “SirMax” a partire dalle ore 20.00.

«La pioggia di quest’anno ci ha spesso creato problemi, ma i nostri volontari sono carichi, hanno voglia di divertimento, di stare insieme a voi e, con questa festa, fare la differenza. Speriamo che il tempo ci lasci festeggiare. Venite a ballare sulla musica del nostro Massimo Rabaioli DJ Sir Max e ad assaggiare le nostre specialità Paella & Sangria. Naturalmente per gli affezionati non mancherà panino e salamella», sottolinea Tatiana, Presidente della Pro Loco.

«Ogni festa è un momento di condivisione. È bello creare qualcosa insieme per gli altri e questo è possibile anche grazie al lavoro di tutti i volontari, soci, amici, amministrazione comunale, che ci sostengono e che ringraziamo fin da ora»,continua Rudy Cusati, Vice Presidente Pro Loco Sangiano.

È possibile prenotare la paella d’asporto nelle modalità indicate in locandina, ma se qualcuno volesse già farlo ora, sarà possibile pur rispettando gli orari indicati.

Appuntamento quindi per sabato 27 luglio a Sangiano dalle 19 in Villa Fantoni alla “Festa Spagnola”.

Per info proloco.sangiano@gmail.com. Per aggiornamenti: faceboook Pro Loco Sangiano – Instagram: prolocosangiano.