Tornano i piccoli commercianti alla Fiera di Varese insieme a Confesercenti

Si è svolta nella mattina dell’11 luglio 2024 nella sede Territoriale di Varese di Confesercenti Lombardia la conferenza stampa che conferma la presenza dell’associazione e dei suoi imprenditori anche alla 46° Fiera di Varese, che si svolgerà come sempre nell’area di piazzale Roma a Schiranna, e quest’anno sarà dal 13 al 22 settembre.

«Una fiera 2.0 – spiega Stefania Cipolat, referente del gruppo Impresa donna di Confesercenti e uno dei motori dell’iniziativa che ha portato diversi associati in fiera già dal 2023 – L’anno scorso abbiamo sperimentato l’iniziativa, quest’anno portiamo nuovi espositori e tante conferme e tanti eventi per tutte le età: ai bambini porteremo la lingua inglese, e giochi. Per gli adulti porteremo bellezza con una sfilata esclusiva, cultura con presentazioni di libri del territorio e anche tanto fitness, con corsi ad hoc e un convegno sul benessere. lo spaccato di tante realtà della nostra città e della nostra provincia che poi potete andare a trovare tutto l’anno».

Un coinvolgimento da parte dell’associazione di categoria intenso, che quest’anno è raddoppiato: «Anche quest’anno partecipiamo con uno stand istituzionale all’inizio della fiera e uno stand commerciale dove verranno ospitati a turno i nostri associati – spiega il direttore di Confesercenti Lombardia sede di Varese Rosita De Fino – Nello stand istituzionale ospiteremo radio Village che l’anno scorso non avevamo. Lo spazio commerciale passa in grandezza da 6 per tre a 12 per tre, con un numero di commercianti passati da nove a sedici. Abbiamo perciò raddoppiato gli spazi, e speriamo di aumentarli ancora l’anno prossimo: l’obiettivo è di avere più commercianti possibile insieme in modo che si possano conoscere, confrontare sulla fiera e magari con noi migliorarla»

Durante la conferenza sono intervenuti anche il Presidente Territoriale Bernardo Bianchessi, la Vicesindaca di Varese Ivana Perusin e per Chocolat pubblicità Michela Ferro.

«Il ruolo che abbiamo voluto condividere all’interno di Confesercenti è far si che microimprese, negozi con una vetrina, possano partecipare alla Fiera – spiega il presidente Bernardo Bianchessi – Che è un momento ludico e di d’incontro della popolazione varesina, che propone al suo interno attività commerciali che chi vi partecipa normalmente non potrebbe vedere. Una possibilità di una vetrina con un pubblico molto più ampio, di cui vogliamo che i nostri associati possano usufruire».

«Fin dall’inizio dei lavori di questa amministrazione, l’obiettivo era di far crescere una Fiera il piu possibile rappresentativa del territorio, è il commercio è il cuore delle attività di questa città e questo territorio – ha commentato Ivana Perusin – Spero possa essere rappresentato al meglio all’interno della fiera, e ringrazio Confesercenti per l’impegno con cui si spende per realizzarlo»

«Negli anni passati è sempre mancata la microimpresa all’interno della Fiera di Varese, malgrado fosse uno degli obiettivi da raggiungere, per questo ringraziamo l’impegno di Confesecrcenti, che ha aggiunto aziende ma anche eventi al suo carnet – conferma Michela Ferro, di Chocolat pubblicità, che organizza la Fiera – Da parte nostra noi cerchiamo di rendere fiera attrattiva e non strettamente commerciale: i particolari li racconteremo nella conferenza stampa di fine agosto, ma qui possiamo anticipare che, dopo alcuni anni di stop, torneranno gli espositori dell’edilizia e, dal lato degli eventi i talk».