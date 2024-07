Turismo a Varese: gli accessori per accogliere gli ospiti

I laghi del Nord Italia sono una grande attrattiva per il turismo nazionale e ancor di più per quello straniero. Così tra il lago di Garda e il lago Maggiore la provincia di Varese si ritrova ad accogliere sempre più visitatori da oltre confine. In questo modo, come riportano i dati diffusi per il 2023 dalla Camera di Commercio, il numero di pernottamenti è significativamente aumentato.

Un trend positivo dovuto alle bellezze naturali senza dubbio, ma anche ai servizi offerti dalle strutture alberghiere. Di fronte a questo boom turistico, gli operatori del settore hanno investito in modo strategico per migliorare l’esperienza dei loro ospiti, anche quando sono in camera, per un soggiorno il più gradevole possibile. Per aumentare il valore del servizio, oggi l’unica possibilità di distinguersi fra i competitor, un buon modo è quello di mettere a disposizione una serie di accessori per vivere sì in albergo, ma come a casa. Dal bollitore all’asciugacapelli, tutto quello che è a portata di mano dei clienti deve essere di qualità ma anche a basso consumo energetico, potete trovare i prodotti migliori su https://www.forniture-alberghiere.biz/ .

I numeri del turismo

L’incremento del turismo vissuto dalla zona di Varese non è di poco conto. Secondo i dati, i pernottamenti sono aumentati di oltre il quinto nel 2023, per l’esattezza del 22 per cento rispetto all’anno precedente. Ovviamente c’è stato qualche anno in calo a causa del Covid, ma oggi si è tornati ai livelli precedenti e si è andati anche oltre: i pernottamenti hanno fatto registrare un +6% rispetto al 2019.

In numeri, il 2023 ha registrato quasi 2 milioni e mezzo di presenze e oltretutto un aumento del tempo di presenza, passato a un giorno a mezzo a quasi due giorni (tecnicamente da 1,5 a 1,8).

Come migliorare la vivibilità delle camere

Uno degli elettrodomestici più apprezzati in una camera è il frigobar; non è solo un simbolo di lusso, ma un vero e proprio alleato per i turisti, specialmente durante i mesi estivi. La possibilità di avere a disposizione bevande fresche e snack che non hanno sofferto l’afa senza dover lasciare la camera è un servizio molto apprezzato dai viaggiatori, soprattutto se vogliono ricorrervi di notte. Inoltre, un frigobar ben fornito può fare la differenza tra una discreta recensione e una invece eccellente. Inoltre un apparecchio di design può diventare un elemento decorativo oltre che funzionale.

Altro elemento ormai indispensabile è la cassaforte. La sicurezza è una delle principali preoccupazioni dei turisti, che vogliono poter girare la città o recarsi sul lungo lago lasciando gioielli, documento, contanti e chiavi dell’auto in camera senza pensieri. Il modo migliore è inserire tutto in una cassaforte moderna, che è anche molto semplice da usare. Si può anche decidere di installarne una di dimensioni maggiori per accogliere laptop e tablet; basta scegliere un modello che si integri in modo discreto con l’armonia dell’ambiente.

Le dolcezze per l’autunno

Le vacanze per eccellenza sono quelle estive ma i turisti si muovono tutto l’anno, anche nei mesi freddi. Il lago ha sempre il suo fascino ma una volta rientrati si ha voglia di qualcosa che riscaldi il corpo. Ecco allora che un bollitore in camera diventa un accessorio di grande valore, per gustarsi una tisana o un tè mentre si guarda il panorama o si sfoglia una rivista in attesa di andare a cena. Una selezione di bevande calde di qualità completerà il servizio nei minimi dettagli. E come il frigobar, anche il bollitore può – anzi dovrebbe – essere un elemento di design capace da solo di arredare l’angolo del mobile che lo accoglie.

Qualità sì, ma sempre sostenibile

Al momento di scegliere questi accessori è però indispensabile valutarne l’impatto ambientale; l’efficienza energetica è indispensabile per l’ambiente ma anche per i conti della struttura alberghiera sul lungo termine. Tutti siamo chiamati a fare la nostra parte per mantenere un basso consumo energetico e vale ancora di più per quei luoghi in cui soggiornano decine, se non centinaia di persone.

Sul sito di FAS Italia troverete una ampia gamma di prodotti che combinano funzionalità e design e a basso consumo energetico; sono tutte soluzioni innovative che rispondono alle esigenze di comfort, sicurezza e sostenibilità, regalando ai turisti un soggiorno piacevole che diventi un’esperienza indimenticabile