Turista disperso nella notte sopra Macugnaga: individuato dal Soccorso alpino

Era partito da un albergo di Macugnaga nella mattinata di martedì per un’escursione in montagna ma non ha più fatto rientro. Da diverse ore non si hanno più notizie di un escursionista italiano (e non svizzero, come inizialmente riportavano alcune fonti sul posto) non rientrato in una struttura ricettiva del Vco dove stava in vacanza. L’uomo ha 63 anni ed è cittadino italiano.

L’allarme è scattato nel cuore della notte di mercoledì 24 luglio: i carabinieri hanno provato a contattare l’uomo al telefono, ma l’apparecchio suona libero e nessuno risponde.

Sono mobilitati per le ricerche Sagf, carabinieri e soccorso alpino-Cnsas. Mercoledì le ricerche sono riprese con l’ausilio di un elicottero.

Poco prima delle 8 il disperso ha aperto il messaggio inviato dai soccorritori per la localizzazione ma non ha purtroppo completato la procedura: è in una zona in cui c’è rete dati ma per il momento non è possibile eseguire una localizzazione puntuale.

Appena prima delle 9 dal Soccorso alpino della Valdossola, fanno sapere che il disperso è stato individuato: «Sono in corso manovre di avvicinamento per verificare le condizioni di salute»