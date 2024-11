Macugnaga tutta bianca, è arrivata la prima neve

Oggi, 12 novembre 2024, Macugnaga ha registrato le prime nevicate significative della stagione, con accumuli di circa 10 cm a partire da quota 2000 metri.

Le previsioni indicano la possibilità di ulteriori precipitazioni nevose nelle prossime ore. Attualmente, gli impianti sciistici di Macugnaga sono chiusi: l’apertura ufficiale è prevista per il 6 dicembre 2024. Non è detto però che le recenti nevicate, non favoriscano un’apertura anticipata.

Per aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni della neve e l’apertura degli impianti, è consigliabile consultare il bollettino neve ufficiale di Macugnaga. Inoltre, le webcam locali offrono una visione diretta delle condizioni attuali. La foto che pubblichiamo proviene dalla webcam di Macugnaga