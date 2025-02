Le esercitazioni del Soccorso alpino sulle cascate di ghiaccio di Macugnaga

Nelle giornate di ieri e oggi, le cascate di ghiaccio nella zona dei Burki, a Macugnaga, sono state il teatro del periodico mantenimento per la qualifica di TESA (Tecnico Soccorso Alpino). Si tratta di un aggiornamento fondamentale per i tecnici altamente specializzati nella gestione di operazioni di soccorso in ambienti estremi, con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza nelle manovre tecniche.

Il TESA è una figura chiave nelle operazioni del Soccorso Alpino, responsabile del coordinamento dei volontari e delle strategie di intervento in collaborazione con il Capo Stazione. Inoltre, può accedere alla selezione per diventare Tecnico di Elisoccorso, un ruolo di primaria importanza nelle operazioni di recupero in montagna.

Addestramento su una delle mete preferite dagli Ice-Climber

In un inverno caratterizzato da temperature insolitamente elevate, che rendono molte cascate pericolose per gli alpinisti, le formazioni di ghiaccio di Macugnaga si confermano una delle destinazioni privilegiate dagli Ice-Climber. Per questa ragione, la scuola regionale di soccorso alpino ha scelto proprio questa località per il mantenimento della qualifica dei TESA di tutto il Nord Piemonte.

L’addestramento ha permesso ai tecnici di affinare le proprie capacità in uno scenario reale, mettendo alla prova le competenze necessarie per operare in condizioni estreme. L’obiettivo è quello di garantire interventi sempre più efficaci e sicuri, rispondendo alle esigenze di chi affronta la montagna anche nelle situazioni più impegnative.