Incidente alla funivia del Monte Moro a Macugnaga: tre feriti e 100 persone bloccate in vetta

Una delle cabine ha urtato un muro alla stazione di arrivo sul Monte Moro: tre i feriti. Intervento di Vigili del Fuoco per l’evacuazione di circa 100 persone bloccate in quota

Momenti di tensione questa mattina, martedì 30 dicembre, alle 11.30 alla funivia del Monte Moro a Macugnaga, dove una cabina in arrivo alla stazione a monte ha urtato un muro, provocando il ferimento di due persone. L’incidente è avvenuto sul secondo tronco dell’impianto, quello che collega l’Alpe Bill al Moro, a quota oltre 2800 metri.

Cabina contro il muro: due persone ferite

Secondo le prime ricostruzioni, la cabina della funivia sarebbe giunta troppo velocemente in prossimità della stazione, impattando contro una parete. Tre dei 15 passeggeri a bordo hanno riportato ferite e sono stati soccorsi sul posto dal personale sanitario presente in vetta, prima di essere trasferiti in ospedale con l’elisoccorso del 118.

A subire un contraccolpo anche la cabina Sud, che in quel momento trasportava soltanto il manovratore, rimasto lievemente contuso.

Novanta persone bloccate in quota

L’incidente ha causato il blocco dell’impianto. In vetta al Monte Moro, nella stazione di arrivo, si trova un centinaio di persone, tra cui anche bambini. Tutti risultano illesi ma al momento impossibilitati a scendere a valle con la funivia che è stata immediatamente bloccata.

Per riportarli in paese in sicurezza è stato organizzato un ponte aereo con gli elicotteri Drago 166 e il Drago 61 dei Vigili del Fuoco, presenti sul posto insieme al Soccorso Alpino e ai Carabinieri, che avranno il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. A metà pomeriggio erano stati portati a valle in sicurezza 94 persone.

L’impianto in funzione

La funivia del Monte Moro era, al momento dell’incidente, l’impianto di risalita operativo a Macugnaga. Le altre strutture – la seggiovia Pecetto-Burki-Belvedere e lo skilift di San Pietro – risultano chiuse. Lo ha comunicato nei giorni scorsi la società Macugnaga Trasporti e Servizi, che gestisce gli impianti comunali dal 2011. Nonostante gli interventi di manutenzione completati in autunno e il collaudo già eseguito, si è ancora in attesa del nulla osta da parte delle autorità ministeriali.

L’incidente alla funivia rappresenta dunque un doppio colpo per la località turistica, proprio nei giorni clou della stagione invernale.

Pubblicato il 30 Dicembre 2025
