Un altro fine settimana di grande canottaggio alla Schiranna con il Festival dei Giovani

Attesi per la manifestazione dedicata a Gian Antonio Romanini 2138 giovani atleti per 2506 equipaggi in rappresentanza di 141 società da tutta Italia

Varese sarà il palcoscenico del 35° Festival dei Giovani “Gian Antonio Romanini” di canottaggio, l’evento nazionale più prestigioso dedicato ai giovani atleti dai 9 ai 14 anni. Dal 5 al 7 luglio, l’ormai consueta cornice della Schiranna accoglierà la manifestazione, consolidando ulteriormente la sua fama nel panorama remiero italiano e internazionale.

Preparativi in Corso

La macchina organizzativa, guidata dalla Canottieri Varese sotto la presidenza di Mauro Morello, è in pieno fermento. Dopo il successo dei Campionati Italiani COOP del 22 e 23 giugno, il team di volontari gialloblù è pronto ad accogliere un altro importante evento nazionale. L’edizione di quest’anno promette di essere memorabile grazie alla partecipazione record di 141 società provenienti da tutta Italia.

Numeri da Record

I numeri di questa edizione sono impressionanti: 2138 giovani atleti daranno vita a 2506 equipaggi, per un totale di 4800 atleti gara. Questi dati straordinari confermano l’importanza e l’attrattiva di Varese come destinazione ideale per il canottaggio giovanile. Tra le società presenti, il Circolo Canottieri Aniene spicca per il numero di partecipanti, con 70 atleti al via. Altri numeri significativi provengono dalla SC Cerea con 52 atleti, dal CC Saturnia con 51 e dai padroni di casa della Canottieri Varese con 46.

Impatto Economico e Sociale

Oltre agli atleti, l’evento vedrà la partecipazione di allenatori, staff, familiari e tifosi, creando un indotto significativo per l’economia locale. Si prevede che gli oltre 30.000 pernottamenti contribuiranno in modo sostanziale all’economia di tutto il territorio, animando Varese e le zone circostanti per tutta la durata del festival.

Cerimonia di Inaugurazione

Uno dei momenti clou della manifestazione sarà la cerimonia di inaugurazione, prevista per venerdì 5 luglio intorno alle 12:30. L’evento sarà arricchito da un DJ set, uno spettacolo acrobatico delle B.CREW e la presenza delle mascotte BARVY della Federazione Italiana Canottaggio. L’accensione del braciere segnerà ufficialmente l’inizio del festival, dando il via a tre giorni di competizioni emozionanti e celebrazioni dello sport giovanile.