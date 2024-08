62enne di Legnano in vacanza in Sicilia muore all’Ospedale di Patti: aperta un’inchiesta

Francesca Colombo, 62enne di Legnano, è morta sabato 10 agosto all’ospedale Barone Romeo di Patti, in provincia di Messina, dove era stata ricoverata poche ore prima. Lo riporta l’Ansa, secondo cui il marito ha presentato un esposto e la Procura del Comune messinese ha aperto un’inchiesta.

Già un paio di giorni prima, secondo l’esposto, la donna, che si trovava in vacanza a Librizzi, paese d’origine del coniuge, era stata in pronto soccorso insieme al marito perché stava male. Visitata e poi dimessa, era tornata in ospedale venerdì scorso quando ed era stata ricoverata: qualche ora dopo, però, era morta.

Le cartelle cliniche della donna sono state sequestrate dalla Procura: sul corpo della 62enne sarà eseguita l’autopsia a Messina.

Foto di archivio