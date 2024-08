A 128 Km all’ora sulla statale, motociclista italiano denunciato in Svizzera

A 128 chilometri orari dove il limite è di 50. Un 55enne motociclista italiano, residente in Italia, è stato intercettato dalla Polizia cantonale nell’ambito di un controllo della velocità, a Ambrì, in via San Gottardo mentre sfrecciava con la sua motocicletta.

Sono quindi stati avviati i necessari accertamenti da parte della Polizia cantonale e l’uomo è stato fermato a Chiasso da parte dei collaboratori dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

Nei confronti del motociclista è emersa una successiva infrazione nell’ambito di un altro controllo della velocità posto all’altezza di un cantiere stradale in territorio di Airolo mentre transitava alla velocità di 78 chilometri orari dove il limite è di 60.

Dai documenti in suo possesso, è inoltre risultato sprovvisto di una licenza di condurre valida per il territorio svizzero. Il 55enne è stato denunciato al Ministero pubblico quale pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale ed intimato il divieto di circolazione in Svizzera. Si rammenta che la velocità elevata permane una delle maggiori cause di incidenti, con esiti anche gravi e/o letali. Si rinnova dunque l’invito ai conducenti a rispettare i limiti a tutela della propria incolumità e di quella degli altri utenti della strada.