Disordini e rissa tra tifoserie. Serata movimentata dopo l’incontro tra Ambrì e Lugano

La Polizia cantonale comunica che a margine dell’incontro ieri sera, venerdì 11 ottobre, alla Gottardo Arena di Ambrì, si sono registrati dei disordini tra i tifosi. Poco prima delle 23 un oggetto pirotecnico, proveniente dal settore ospiti, è stato esploso in direzione di un veicolo pesante adibito alla produzione televisiva. Lo stesso è stato danneggiato e, stando ad una prima valutazione medica, alcune delle persone presenti hanno riportato leggere lesioni, in particolare all’udito, e sono state immediatamente soccorse dai sanitari presenti sul posto.

Ulteriori problemi sono stati segnalati poco prima della 1.30 a Rivera. In base a una prima ricostruzione e per cause che spetterà all’inchiesta stabilire, è scoppiata una lite all’esterno di un esercizio pubblico che ha visto il coinvolgimento di una ventina di persone, tra cui alcune legate alle tifoserie di Lugano e Ambrì. All’arrivo delle pattuglie di polizia la situazione si era già normalizzata e diverse persone coinvolte avevano lasciato il posto.

Sono stati avviati i necessari gli accertamenti, tramite testimonianze e i filmati delle videosorveglianze, per determinare l’esatta dinamica di entrambi gli episodi e per l’identificazione di tutte le persone coinvolte. Al momento non verranno rilasciate ulteriori informazioni.