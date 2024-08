A Castiglione Olona incontro tra gli amministratori del Parco RTO

Si è svolto nella serata di giovedì 1 agosto l’ultimo incontro degli amministratori del Parco RTO prima dello stop per la pausa estiva. Un momento di sintesi presieduto dal presidente del Parco Pineta Mario Clerici (Ente gestore del PLIS RTO) con, a fare gli onori di casa, il sindaco Frigeri di Castiglione Olona.

Un confronto interessante e importante per mettere il punto sui progetti che si sono avviati, anche di rilievo per il nostro territorio, con Fondazione Cariplo, Regione Lombardia e Provincia di Varese ma anche per concludere il nuovo Regolamento del PLIS che dopo un lungo iter fatto di varie tappe e di coinvolgimento di tutto il territorio arriva alla sua approvazione.

Ma è stato anche un momento di programmazione per i prossimi mesi che vedranno gli amministratori impegnati nella definizione degli interventi prioritari per il PLIS e nello sviluppo dei progetti tra cui l’Ecomuseo della Valle Olona, che dopo l’istituzione formale fatta dal Parco Pineta adesso entra nel vivo della sua operatività.

Nella stessa seduta su proposta del presidente Clerici è stato nominato Andrea Di Salvo, consigliere comunale di Cairate e delegato per lo stesso comune, quale referente del Comitato di Coordinamento dei Sindaci, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia del lavoro di coordinamento tra gli amministratori e fungere da soggetto di raccordo con l’ Ente gestore.