A Porto Ceresio quattro fotografi in mostra al Palazzo della cultura

Si intitola “Sovrapposizioni e orizzonti” la nuova mostra ospitata nel Palazzo della cultura di Porto Ceresio.

La mostra, che sarà inaugurata sabato 10 agosto alle 16, potrà essere visitata fino al 18 agosto dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19.30 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 22 con orario continuato.

In esposizione gli scatti di quattro importanti fotografi varesini – Elisa Martignoni, Alex Boldini, Massimo Ghelfi e Mauro Giacobbo – che proporranno diverse tecniche per “raccontare” paesaggi, foto di viaggio e non solo

«Si tratta di una mostra particolarmente interessante, prima di tutto perché i protagonisti sono di alto livello – spiega Federica Gentile, presidente della Commissione Biblioteca di Porto Ceresio – Boldini, ad esempio, ha esposto a Parigi, Londra e a novembre sarà in Qatar. Insieme a Elisa Martignoni inoltre ha esposto all’Atelier Square Art Lake Como di Mandello del Lario, con grande successo della critica e del pubblico. E’ una proposta interessante anche perché utilizzano tecniche particolari, che non si trovano facilmente. Quest’anno la sala mostre sta ospitando artisti prestigiosi e vale la pena fare un giro culturale a Porto Ceresio».