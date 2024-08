Arianna Seddio, da Laveno Mombello per il trono di Miss Lago Maggiore

Arianna Seddio, lavenese nata a Varese il 20 luglio 2006, studentessa – dagli eccellenti voti – al liceo Artistico “Angelo Frattini” di Varese, si prepara per concorrere al trono di Miss Lago Maggiore.

Tante le passioni di Arianna: da quando ha l’età di 9 anni frequenta l’Accademia di Arti Marziali di Gavirate – Wing Chun Kung Fu, Adora suonare il pianoforte e cantare – il suo cantante preferito in assoluto è Elvis Presley, che ascolta da prima ancora di nascere – e le piace tutta la musica dagli anni 30 agli anni 80. Appassionata di motori, tanto da coltivare attivamente la sua passione con il restauro conservativo: all’età di 15 anni ha acquistato l’ultima e più piccola delle Harley Davidson, e la primissima moto marchiata Cagiva: una SST 125 cc; all’età di 16 ne consegue la patente A1 per poterla condurre.

Da quando ne ha 10 cercava l’auto dei suoi sogni, che aveva suo padre e porta il suo nome, Arianna: pensata e progettata da Ford, data in concessione per la produzione alla casa francese SIMCA, fondata da Enrico Teodoro Pigozzi: la Ford Simca Ariane, in produzione dal 1957, di cui sta curando il restauro in prima persona sporcandosi le mani. Per il suo 18esimo compleanno riceve in regalo la sua amatissima Citroën 2cv di cui è innamorata e sulla quale sta facendo pratica per conseguire la patente.

Iscritta al Concorso Miss Lago Maggiore, da cui sta ottenendo tantissime soddisfazioni e un alto punteggio, sogna di passare le selezioni: dopo l’appuntamento di domenica 25 agosto in Piazza Monte Grappa di Varese, sabato 31 sarà la volta di piazza Ranzoni a Verbania; se passate, le daranno l’opportunità di volare in Sicilia, nella splendida Taormina, dove si terranno le selezioni Nazionali per “Una Ragazza per il Cinema”.