Arrivano a Ispra i migliori Food Truck d’Italia, delizioso cibo da strada e musica sul lungolago

L’estate prosegue insieme alle sue iniziative speciali, lunedì 12 martedì 13 e mercoledì 14 agosto, il lungolago di Ispra ospiterà il Rolling Truck Street Food Festival, con i migliori food truck d’Italia che torneranno ad animare le rive del lago Maggiore con tante nuove gustose proposte culinarie e un coinvolgente intrattenimento musicale con i dj-set di Dj Ricky lunedì e martedì 12 e 13 agosto e la musica di L.E.S. is More Party Band ’70,’80,’90,2000 che suoneranno martedì 14 agosto.

L’appuntamento è sul lungolago F. Magellano, per tutti e tre giorni dalle 11.00 a mezzanotte, con servizio no-stop per assaporare l’autentico gusto Street, italiano e internazionale!

Tutte le cucine presenti

Per chi ama la tradizione italiana da non perdere l’assaggio di arrosticini abruzzesi e olive ascolane preparate da “Apetitosa”, oppure pan tometta, pan pork, cuoppo salvia e fiori di zucca e agnolotti di robiola fritti di “Pan Pan”; molto golosi anche i panzerotti, lo gnocco fritto e la pinsa di “Mordicchio on the Road”.

Il tour nella cucina italiana prosegue con rosti di patate, nuggets di pollo e cono di frittini da “Rostichello” e con le specialità siciliane di “I Sapori di Sicilia” che propone arancini, pane cunzatu e con milza, pane e panelle, cassatine e cannoli siciliani riempiti al momento.

Per gli amanti del pesce da non perdere la frittura di pesce e panini gourmet con salmone, moscardini, pesce spada, bombette di baccalà di “Kraken”, carpaccio di polpo, panini gourmet di polpo e ostriche di “Street Sea Food”.

Chi invece è sempre pronto ad assaggiare qualcosa di nuovo e internazionale, vorrà certamente assaggiare falafel e pita di “Itaka”, specialità thaï, vietnamite e filippine, pad thai, korean corn dog, ravioli al vapore, involtini alle verdure, eby fry, takoyaki, samossa, tom yum e bubble tea di “Henri’s Street Food”; da “Truck & Roll” hamburger di bufalo, stinco, Veg burger, Curry Wurst, Pork Ribs, Chicken Wings e Hot Dog. Il viaggio culinario continua nel sud America con burritos, tacos e nachos di “Awakte Zaperoco” e un dolce finale, i churros di “Churritos”.

Il tutto sarà ancora più gustoso grazie ai vini e i cocktail di “La Giardinetta” e “Quartin Baretto Girolone”, oltre a una svariata scelta di birre artigianali.

Ulteriori informazioni

L’evento, organizzato da Nova Eventi e patrocinato dal Comune di Ispra, è a partecipazione gratuita.