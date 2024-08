Artoni su Biviglione di Luino: “Borgo dimenticato, è un’urgenza da affrontare subito”

Lo smottamento avvenuto ad aprile, che ha bloccato la strada tra Voldomino e Biviglione, due frazioni di Luino, continua a causare gravi disagi.

Dopo aver effettuato un sopralluogo a seguito delle segnalazioni di alcuni abitanti delle frazioni, che avevano richiesto «aiuti immediati», il consigliere e capogruppo di “Azione Civica per Luino e Frazioni” Furio Artoni sollecita un intervento immediato da parte del Comune.

«Dopo uno smottamento risalente al mese di aprile e la determina dei primi giorni di agosto per l’affido di incarico ad un professionista, la strada risulta ad oggi non percorribile con i mezzi di emergenza – spiega Artoni -. Attualmente lo smottamento non comporta rischi gravi, tra progettazione ed esecuzione è possibile che i lavori finiscano a dicembre» continua Artoni, intervenuto sul posto insieme al geometra Paolo Gobbato, Pietro Agostinelli e Egidio Carlomagno.

«A Biviglione ci sono famiglie con disabili gravi e persone anziane che non possono aspettare – prosegue il consigliere -. E’ necessario attivare la procedura di urgenza per riaprire la strada che da Voldomino sale a Biviglione. I mezzi di soccorso non possono passare».

Da un punto di vista tecnico l’intervento, secondo l’analisi dei tre esponenti di azione civica, «si può realizzare con un minimo dispendio di energia e costi, tenendo presente che anche un intervento provvisorio garantirebbe quasi nell’ immediatezza il passaggio dei mezzi di soccorso. Settimana scorsa – aggiunge Artoni – una anziana ha dovuto essere trasportata in barella perchè l’ ambulanza non passava. Mentre i rifornimenti di GPL non sono possibili. La situazione è grave e richiede un’ azione immediata, perché Biviglione non diventi il borgo dei cittadini perduti».