Frana a Biviglione di Luino: il Comune al lavoro per il ripristino della strada

Il Comune di Luino ha annunciato di aver avviato l’incarico per la progettazione dei lavori necessari al ripristino della frana che ha colpito la frazione di Biviglione. Lo smottamento, che risale ai primi giorni di aprile, ha interessato la strada tra Luino e la frazione via abitato di Voldomino.

In considerazione dell’urgenza dell’intervento, il gruppo di lavoro composto dai tecnici comunali, da un geologo e da un ingegnere, ha stilato la progettazione che porterà al ripristino del tratto di strada che conduce alla provinciale. Gli interventi in programma riguarderanno opere di ingegneria ambientale per il consolidamento e la stabilizzazione del versante.